Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Jorge Jesus'un koronavirüs testi pozitif çıktı
16.03.2020 - 23:53 |

Jorge Jesus'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Flamengo kulübü, teknik direktör Jorge Jesus'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Jorge Jesus'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Flamengo kulübü, teknik direktör Jorge Jesus'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Flamengo kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübün tüm futbolcuları ve teknik heyetine yapılan testler sonucunda hocamız Jorge Jesus'un testi zayıf veya etkisiz derecede pozitif çıktı. Sonuç kontrol ediliyor."

Jorge Jesusun koronavirüs testi pozitif çıktı

PSG'den Virüsten Korunma Önerileri

    Tamer Tuna: "Önemli olan insanların sağlığı"
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

    MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

    Denizlispor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

    Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

    Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

    Kadın tenisine koronavirüs engeli

    Kadın tenisine koronavirüs engeli

    Sıradaki Haber