Jorge Jesus'un koronavirüs testi pozitif çıktı

Flamengo kulübü, teknik direktör Jorge Jesus'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Flamengo kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübün tüm futbolcuları ve teknik heyetine yapılan testler sonucunda hocamız Jorge Jesus'un testi zayıf veya etkisiz derecede pozitif çıktı. Sonuç kontrol ediliyor."

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