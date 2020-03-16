16.03.2020 - 23:53 |
Jorge Jesus'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Flamengo kulübü, teknik direktör Jorge Jesus'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Flamengo kulübü, teknik direktör Jorge Jesus'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Flamengo kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübün tüm futbolcuları ve teknik heyetine yapılan testler sonucunda hocamız Jorge Jesus'un testi zayıf veya etkisiz derecede pozitif çıktı. Sonuç kontrol ediliyor."
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