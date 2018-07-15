15.07.2018 - 22:56 | | İSTANBUL (AA)
Jorge Sampaoli dönemi sona erdi!
Arjantin Futbol Federasyonu, teknik direktör Jorge Sampaoli ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sona erdirdiğini açıkladı.
Arjantin Milli Takımı'nda teknik direktör Jorge Sampaoli ile yollar ayrıldı.
Arjantin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 58 yaşındaki teknik adam Sampaoli'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği bildirildi.
Şili Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemde futbol dünyasının dikkatini çeken Arjantinli teknik direktör, Sevilla'da görev aldıktan sonra geçen yıl Arjantin Milli Takımı'nın başına geçmişti.
Sampaoli yönetimindeki Arjantin, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın son 16 turunda Fransa'ya 4-3 yenilerek elenmişti.