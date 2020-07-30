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HaberlerTrabzonspor Haberleri Jose Sosa: "Bazıları yaşlandığımı, başaramayacağımı söyledi"
30.07.2020 - 02:35 |

Jose Sosa: "Bazıları yaşlandığımı, başaramayacağımı söyledi"

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa açıklamalarda bulundu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa açıklamalarda bulundu.

"Bizim için zor ve ilginç bir sezon oldu. Birçok takım için öyle oldu. Trabzon şehri ve taraftarlarımız mutludur. Bu sezon verdiğimiz emeği düşündüğümüzde böyle olmalıydı."

"Bazıları benim yaşlandığımı, başaramayacağımı söyledi"
"3 yıl önce geldiğimde, Beşiktaş ile de şampiyon olmuştum ve burası yeni bir mücadeleydi. Başlarda zor oldu. Bazıları benim yaşlandığımı, başaramayacağımı söyledi. Hayallerim için mücadele ettim. Şu an ihtiyacım olan kızlarım ve ailemle dinlenmek."

Jose Sosa: Bazıları yaşlandığımı, başaramayacağımı söyledi

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Jose Sosa: Bazıları yaşlandığımı, başaramayacağımı söyledi

 

 

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