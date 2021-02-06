Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Jose Sosa: "Hedefimize doğru ilerlemeliyiz"
06.02.2021 - 23:24 |

Jose Sosa: "Hedefimize doğru ilerlemeliyiz"

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, bu sonucu unutup, önlerine bakmaları gerektiğini söyledi.

Jose Sosa: "Hedefimize doğru ilerlemeliyiz"
ABONE OL

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, bu sonucu unutup, önlerine bakmaları gerektiğini söyledi.

Derbi maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Sosa, "Öncelikle takıma döndüğüm için mutluyum. Bu yenilgiden dolayı üzüntü yaşıyoruz. Bu üzüntü asıl amacımızın önüne geçmemeli, hedefimize doğru ilerlemeliyiz. Bu maçta beklenti yüksekti, taraftarlarımızın bize destekleri de fazlaydı. Takımı en güzel şekilde nasıl yukarı çıkarmalıyız ona bakmamız lazım." diye konuştu.

Jose Sosa: Hedefimize doğru ilerlemeliyiz

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Fenerbahçe - Galatasaray maçında Cüneyt Çakır ve Mert Hakan arasında olay diyalog!
    Sosyal medyada gündem oldu! VAR kararı sonrası Fenerbahçe TV...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru kırıldı
      Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 3 Türkiye rekoru kırıldı
    2. Fenerbahçe'den ofsayt kararına tepki
      Fenerbahçe'den ofsayt kararına tepki
    3. Jose Sosa: "Hedefimize doğru ilerlemeliyiz"
      Jose Sosa: "Hedefimize doğru ilerlemeliyiz"
    4. Dev maçta Juventus güldü: 2-0
      Dev maçta Juventus güldü: 2-0
    5. Potanın Perileri, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı kazandı
      Potanın Perileri, FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı kazandı
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Diagne'den Fenerbahçe zaferi sonrası olay gönderme!

    Son dakika | Diagne'den Fenerbahçe zaferi sonrası olay gönderme!

    Son dakika - Attila Szalai: "Kafamızı kaldırmalıyız"

    Son dakika - Attila Szalai: "Kafamızı kaldırmalıyız"

    Son dakika - Muslera'dan maç sonu Fatih Terim itirafı!

    Son dakika - Muslera'dan maç sonu Fatih Terim itirafı!

    Son dakika - Ali Koç: "Fenerbahçe şampiyon olacak"

    Son dakika - Ali Koç: "Fenerbahçe şampiyon olacak"

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet