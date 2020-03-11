Jose Sosa: Yolun sonuna daha çok var

Trabzonsporlu Jose Sosa Malatyaspor maçının ardından konuştu. Sosa şampiyonluk sorusu üzerine, "Yolun sonuna daha çok var" dedi. Uzun süre sonra sahalara geri dönen Abdülkadir Ömür için de konuşan yıldız futbolcu, "Onun adına çok mutluyum" dedi.

Sosa'nın açıklamaları şöyle:

Abdülkadir Ömür maç öncesinde soyunma odasında çok güzel bir konuşma yaptı. Uzun süredir bizimle olamadığını ama artık bize destek olacağını söyledi. Onun adına çok mutluyum.

Yolun sonuna daha çok var. Şu an konuşmak çok doğru olmaz. Elimizden geleni yapıp sonunda ne olacağını göreceğiz.