SÃ¼per Ligâ€™de ÅŸampiyonluk mÃ¼cadelesi veren takÄ±mlardan biri olan Trabzonsporâ€™da Jose Sosaâ€™nÄ±n geleceÄŸi merak konusu olmuÅŸtu. Detaylar ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â Trabzonsporâ€™un saha iÃ§indeki beyni, organizasyon ÅŸefi olan Jose Sosaâ€™nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesi sezon sonu itibarÄ±yla sona erecek.

Trabzonsporâ€™un hedefi saÄŸlÄ±klÄ± bir mali yapÄ± oluÅŸturmakBordo-mavili kulÃ¼p, futbolcunun sÃ¶zleÅŸmesini uzatmak istiyor. Ancak; Trabzonspor, saÄŸlÄ±klÄ± bir mali yapÄ± oluÅŸturmayÄ± hedefliyor. Gelecek sezondan itibaren kadrodaki yÃ¼ksek maliyetli futbolculardan bir takÄ±m indirimler bekleniyor. O isimlerden biri de Jose Sosa.

Sosaâ€™ya kontrat Ã¶nerisi 1 yÄ±l

Sosa, Trabzonsporâ€™da bu sezon 3 milyon 240 bin Euro garanti Ã¼cret kazanmÄ±ÅŸ olacak. Trabzonspor bu rakamÄ± aÅŸaÄŸÄ±ya Ã§ekmek istiyor. Trabzonsporâ€™un kontrat Ã¶nerisi ise 1 yÄ±l.

Sosa, ÅŸartlarÄ± kabul ederse Trabzonsporâ€™da kalacak

Trabzonsporâ€™da kalmaya sÄ±cak bakan Jose Sosa, eÄŸer bordo-mavililerin kendisine Ã¶nerdiÄŸi ÅŸartlarÄ± kabul ederse sezon sonu itibarÄ±yla yeni mukavele imzalanacak.

GÃ¶rÃ¼ÅŸme sezon sonuna bÄ±rakÄ±ldÄ±

Oyuncunun menajeri Trabzonspor yetkilileri ile temas halinde. Her ÅŸeyin netlik kazanacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme, Trabzonspor ÅŸampiyonluk mÃ¼cadelesi verdiÄŸi iÃ§in sezon sonuna bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Sosaâ€™nÄ±n daha uzun sÃ¼reli kontrat beklentisiâ€¦

Sosaâ€™nÄ±n sÃ¶zleÅŸme sÃ¼resi konusunda beklentisinin 1 yÄ±lÄ±n Ã¼stÃ¼nde olduÄŸu ve bu yÃ¶nde menajerine gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.