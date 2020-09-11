Jose Sosa'dan yeni sezon öncesi itiraf!

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de yeni transfer Jose Sosa açıklamalarda bulundu.

"Burada tekrar bir seneye daha başlıyoruz. En iyi şekilde ligi sürdüreceğiz. Bu forma altında olmaktan ötürü çok mutluyum. En iyi şekilde bu sezonu geçirmeliyiz. Çok sert ve uzun bir sezon olacak."

"Bu hazırlık sürecine biraz geç katıldım takıma, sağlık koşullarından ötürü. Takımla kısa süre beraber olabildim. Çok mutluyum. En iyi performansımı verebilmek için çalışmalarımı sürdüreceğim."

Mert Hakan Yandaş'ın Sivasspor Macerası