Jose Sosa'ya eşinden baskı: Arjantin'e dönelim

Trabzonspor’la sözleşmesi sezon sonunda erecek olan Jose Sosa’nın durumuna AsistAnaliz ulaştı. Arjantinli futbolcunun bordo-mavili ekiple yıllık 2.2 milyon Euro’ya anlaştığı ancak Sosa’nın eşi Carolina Alurralde’nin memlekete dönmek için ısrarcı olduğu öğrenildi.

TRABZONSPOR SOSA’YLA ANLAŞTI AMA…

Bordo-mavili ekibin sözleşmesi sona erecek olan kaptan Sosa ile yıllık 2.2 milyon Euro’dan anlaştığı ancak Arjantinli futbolcunun eşi olan Carolina Alurralde’nin eşine ‘Arjantin’e dönelim’ baskısı yaptığı ortaya çıktı. Sosa’nın çocuklarının okula başlayacağı için eşi Carolina tarafından baskı gördüğü öğrenildi. Arjantinli futbolcunun ise bordo-mavili ekipte kalmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

BAŞKAN AĞAOĞLU OLAYI DOĞRULAMIŞTI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da dün Pereira için yapılan imza töreninde Sosa’nın durumuna açıklık getirerek, “Kaptan ile kesinlikle aramızda finansal bir sorun söz konusu değil. Kendisinin karar vermek zorunda olduğu birkaç tane konu var. İleriye dönükte kariyerini nasıl şekillendireceği konusunda düşünceleri var. Bu da çok kısa süre içerisinde netleşecek. Sosa kesinlikle bizimle devam etmek istiyor.” ifadelerini kullanmıştı.