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04.10.2020 - 18:20 |

Josef de Souza: "Eğer şampiyon olmak istiyorsak..."

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Josef de Souza açıklamalarda bulundu.

Josef de Souza: "Eğer şampiyon olmak istiyorsak..."
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Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Josef de Souza açıklamalarda bulundu.

"İlk maçımı oynadığım için mutluyum ama skordan ötürü mutsuzum. Oynadığımız oyundan ötürü çok mutsuzum. Şampiyonluk için oynamak istiyorsak birçok şeyi düzeltmemiz lazım."

"Kimin oynadığı çok önemli değil. 3 haftalık milli ara çok iyi bir zamanda geldi. Birçok şeyi değiştirebiliriz. İlk olarak büyük takım gibi oynamalıyız. Çok daha fazla pozisyon üretmemiz lazım. Bugünkü oyundan ötürü çok mutsuzum. Bunu bir an önce değiştirmemiz lazım."

Josef de Souza: Eğer şampiyon olmak istiyorsak...

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