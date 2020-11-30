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30.11.2020 - 08:12 |

Josef de Souza, Fenerbahçe derbisine damga vurdu

Derbiye ilk 11’de başlayan Josef de Souza, 90 dakika görev yaptığı mücadelede eski takımı Fenerbahçe karşısında sergilediği etkili futbolla dikkat çekti. Başarılı futbolunu 1 asistle taçlandıran Sambacı, zaferin mimarları arasında yer aldı.

Josef de Souza, Fenerbahçe derbisine damga vurdu
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Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’yle yollarını ayırmasının ardından Beşiktaş’a transfer olan Josef de Souza, eski takımı Fenerbahçe’ye karşı ilk kez dün akşam forma giydi. 2015-18 sezonları arasında görev yaptığı Fenerbahçe’den 2 yıl önce 12 milyon Euro’ya Al Ahli’ye giden Brezilyalı ön libero, Süper Lig’e bu kez Kara Kartal için dönmüştü.

İlk 11’de başladığı derbide 90 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu, özellikle orta alanda ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çekti. Necip Uysal’ın 53. dakikada attığı golün asistini de yapan isim olan Sambacı, 90 dakika boyunca sert ve mücadeleci oyunuyla teknik ekibin beğenisini kazandı. Sarı-Lacivertliler karşısında elde edilen zaferin gizli kahramanları arasında yer alan başarılı futbolcuya sosyal medya üzerinden Beşiktaşlı taraftarlar da büyük destek verdi.

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Josef de Souza, Fenerbahçe derbisine damga vurdu

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