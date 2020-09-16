Josef de Souza: Takım büyük bir iş başardı!

Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın isteğiyle resmen kadroya dahil edilen Josef de Souza, Trabzonspor’u pazar akşamı deplasmanda 3-1 yendikleri lig maçını televizyondan takip ederken, yeni takımının ortaya koyduğu performansa geçer not verdi.

İstanbul’a indikten sonra ekran başına geçen ve karşılaşmayı izleyen Brezilyalı futbolcunun, siyah-beyazlı yöneticilere, “Bir an önce takıma girmek istiyorum. Buraya zaten antrenmanlı geldim. Hocam şans verirse oynayabilecek durumdayım. Yeni sezon için sürekli çalıştım. Transferde gelecek yeni isimlerle birlikte Beşiktaş yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak. Ben de bu takımın bir parçası olacağım için çok mutluyum” diye konuştuğu bildirildi.

Josef yeni sezona Trabzonspor gibi zorlu bir deplasmanda galip gelerek başlamalarının çok önemli olduğunun da altını çizdi.

Fenerbahçe formasıyla geçmişte birçok kez Trabzonspor’a karşı oynayan deneyimli orta sahanın, “Trabzon’da üç gol atarak kazanmak çok kolay bir şey değil. Takım bana göre önemli bir iş başardı. Taktik olarak çok akıllı oynadık. Bu dönemde takımlar pek hazır olmaz ama buna rağmen üç puanla başlamak çok büyük bir avantaj. Üstelik geçen senenin en güçlü şampiyon adaylarından olan Trabzonspor karşısında alındı bu üç puan. Seyrederken çok heyecanlandım. Bu nedenle bir an önce kadroya girmek istiyorum. Ben ve ailem tekrar Türkiye’ye döndüğümüz için çok mutluyuz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.