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10.06.2020 - 19:55 | |   İSTANBUL (AA) -

Joshua ve Fury iki kez ağır sıklet unvan maçına çıkacak

Büyük Britanyalı boksörler Anthony Joshua ve Tyson Fury, iki kez ağır sıklet unvan maçı için ringe çıkacak.

Joshua ve Fury iki kez ağır sıklet unvan maçına çıkacak
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Joshua'nın menajeri Eddie Hearn, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, "Joshua ve Fury, maçların finansal tarafı için anlaşmaya vardı. Belli bir ilerleme katettik. İki maç için anlaşma sağlandı. Yer ve tarih gibi belirlenmesi gereken bazı konular var." ifadelerini kullandı.

Fury, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet şampiyonu unvanını koruyor. Joshua ise Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini elinde bulunduruyor.

İki boksörün unvan karşılaşmalarının, diğer rakipleriyle önceden ayarlanmış maçlardan sonra yapılması bekleniyor. Joshua'nın Bulgar Kubrat Pulev ile 20 Haziran'da karşılaşacağı unvan maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti. Tyson Fury'nin ise ABD'li Deontay Wilder ile 3. kez unvan maçına çıkması için anlaşma sağlanmıştı.

Joshua ve Fury iki kez ağır sıklet unvan maçına çıkacak

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