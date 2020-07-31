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31.07.2020 - 09:59 |

Junior Fernandes: Alanyaspor'dan mutluyum, yeni sezonda ne olacak bilmiyorum

Bu sezon Erol Bulut yönetiminde Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği performans ile transfer listelerinin ilk sıralarında yer alana Junior Fernandes Skorer'den Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı.

Junior Fernandes: Alanyaspor'dan mutluyum, yeni sezonda ne olacak bilmiyorum
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Nergis Aşkın - Skorer Özel

Süper Lig'in formda ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Junior Fernandes Skorer'e çok özel açıklamalarda bulundu. Adı Başakşehir ile anılan yıldız oyuncu geleceği ile ilgili de önemli açıklamalara imza attı. 

Junior Fernandes: Alanyaspordan mutluyum, yeni sezonda ne olacak bilmiyorum

ÇOK İYİ BİR YIL GEÇİRDİM
'Süper Lig’i gerçekten çok seviyorum ve her zaman ilginç bir lig olduğunu söylüyorum. Bu sene enteresan bir sezondu ama takımım ve benim için çok iyi bir yıl oldu.'

ALANYASPOR'DA MUTLUYUM
'Alanyaspor’da forma giymekten çok mutluyum. Bu takımda ve şehirde uzun süre bulundum ve çok memnunum ancak gelecek sezon ne olacağını henüz ben de bilmiyorum.'

EROL BULUT HARİKA
'Erol Bulut harika bir antrenör bence. Zaten iyi olduğunu göstermişti ancak bu sezon kesinlikle kendini tamamen gösterdi. Bazen bazı şeylere katılmıyoruz ama futbolda bunlar çok normal. Genel olarak iyi bir iletişimimiz var diyebilirim.'

DAHA İYİSİNİ YAPABİLİRİM
'Kendimi değerlendirmeyi pek sevmem ancak kişisel olarak her zaman daha iyisini yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Ama yine de iyi bir sezon geçirdiğimi söyleyebilirim.'

MİLLİ TAKIM İSTİYORUM
'Tabii ki çok isterim gitmeyi. Bence her oyuncu her şeye rağmen kendi ülkesini temsil etmek ister.'

TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUZ
'Çok seviyoruz. Burada mutluyuz. Niyetimiz Türkiye’de kalmak olsa bile futbolda bir şeyleri planlayamazsınız çünkü bir günden öbür güne her şey değişebilir.'

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