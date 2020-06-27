Jurgen Klopp göz yaşları içinde anlattı: "Bir hayalden fazlası"

CELAL UMUT EREN

Alman çalıştırıcı, hem Liverpool’un 19. zaferini hem de kendi kişisel başarısını özel cümlelerle aktardı, “Bir hayalden daha fazlası. Tamamen kendimi kaybettim. Asla böyle bir hissi yaşayabileceğimi düşünmemiştim” ifadelerini kullandı

İngiltere Premier Lig’de tam 30 yıl sonra şampiyonlukla buluşan Liverpool, unutulmaz anlar yaşadı. 31. haftada Crystal Palace’ı 4-0 yenerek Chelsea-Manchester City maçını bekleyen Kırmızılar, mutlu sona ulaştı.

Chelsea’nin City önündeki 2-1’lik galibiyeti sonrası Jurgen Klopp, sıcağı sıcağına Sky Sports’a özel bir röportaj verdi. Canlı yayında Liverpool’a son şampiyonluğunu kazandıran kulübün efsane menajeri Kenny Dalglish’in sorularını yanıtlayan Klopp, “Kenny bu şampiyonluk önce sana bir armağan. Senin kazandığın şampiyonluktan tam 30 sene sonra kazandık. Bu senin için Kenny.. Bu şampiyonluk senin için Steven Gerrard” dedi.

Alman menajer daha sonra göz yaşlarına hakim olamayarak çok mutlu olduğunu şu sözlerle belirtti:

“Bir hayalden daha fazlası. Tamamen kendimi kaybettim. Asla böyle bir hissi yaşayabileceğimi düşünmemiştim. Gerçekten inanılmaz bir his. Liverpool’un harika tarihi beni ve oyuncularımı her zaman motive etti. Chelsea maçını takımla beraber izledik. Kaçan goller, gelen penaltı.. Bu başarıyı benim oyuncularım kazandı. Onlar harika bir zafer elde etti.”







Jurgen Klopp, takımının hiç pes etmediğini aktarıp, “Her zaman denedik, sürekli istedik. Bu ligde böylesi bir süreklilik kolay değil. Ama hiç vazgeçmedik. Takımımız hep daha iyisini istedi. Hepsiyle gurur duyuyorum. Onlarla aynı takımda yer almaktan gurur duyuyorum” yorumunu yaptı.







‘Evde kalalım’

53 yaşındaki menajer son olarak koronavirüs uyarısı yaptı: “Lütfen kutlamaları sezon sonuna kadar evlerimizde yapalım. En fazla bahçelerimizde ya da kapıların önünde olalım.”

‘Bence fena değiliz’

Jurgen Klopp, şampiyonluk yarışında 23 puan fark attıkları Manchester City’ye de övgülerde bulundu. City’ye ve Guardiola’ya saygı duyduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, “Manchester City’yi izlediğimde şunu düşünüyorum; ‘Bir takım nasıl olur da Manchester City’ye 20 puan fark atabilir.’ Galiba biz bir şeyleri doğru yapıyoruz” dedi. Mütevazı konuşmalar yapan Alman çalıştırıcı, “Manchester City gerçekten güçlü bir takım. Geçen yıl da çok güçlülerdi. Sanırım biz de bence fena değiliz” ifadelerini kullandı.

Toplu sevinç

Premier Lig’de şampiyonluğu kazanan Liverpool’da tüm takım Chelsea-Manchester City maçını beraber izledi. Bütün futbolcular bir araya gelerek dev ekranda kendilerini şampiyon yapan karşılaşmayı seyretti. Bir gün önce Crystal Palace’ı 4-0 yenerek rahat eden Kırmızılar, kaptan Jordan Henderson’ın organize ettiği şampiyonluk toplantısını yaptı ve maçı takip etti. Chelsea’nin gollerinde büyük sevinç yaşandı.

5 yılda tarih yazdı

Liverpool’un başına 8 Ekim 2015’te geçen Jurgen Klopp adeta tarih yazdı. O dönemde takım Premier Lig’de 8. sıradayken gelen Klopp, 5 yıllık süre zarfında önemli başarılar kazandı.

Son olarak Premier Lig zaferini ekleyen Klopp, 5 yılda ayrıca Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, UEFA Süper Kupası, Kulüpler Dünya Şampiyonluğu elde etti. Klopp’lu Liverpool ayrıca bir Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Ligi finali ve Lig Kupası finali de oynadı.

‘Asla unutmayacağız’

Takım kaptanı Jordan Henderson, Sky Sports’a açıklamalar yaptı. Çok büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden Henderson, “Hayatımızın en özel anlarından biri. Bu şampiyonluğu, yaşadığımız bu sezonu ve bu günleri ömrümüz boyunca asla unutmayacağız. Gerçekten inanılmaz bir başarı ve bu başarının bir parçası olmak mutluluk veriyor” dedi.

‘Lanet bitti’

Premier Lig’de 30 sene sonra şampiyon olan Liverpool’un başarısı İngiliz basını ve dünya medyasında geniş yer buldu. Şampiyonluğa dair en dikkat çeken manşeti Fransız L’Equipe gazetesi attı, “30 yıllık lanet son buldu” ifadelerini kullandı. BBC, “30 yıllık bekleme bitti: Liverpool Şampiyon” dedi. Daily Mail, “30 senelik bekleyiş nihayet bitti: ŞAMPİYON” başlığını attı.

İspanya’da da MARCA, “30 yıl sonra şampiyon: Liverpool” derken, AS, “30 yıl sonra ilk kez: Liverpool Şampiyon” cümlelerini tercih etti. İtalya’da da La Gazzetta Dello Sport: “İngiltere’de 30 yıl sonra Liverpool şampiyon” sözleriyle duyurdu.

‘Bu insanlara iyi bakın’

Liverpool’da 2011-16 yılları arasında oynayan İspanyol sol bek Jose Enrique, 30 sene sonra şampiyonluğu kazandıran menajer Jurgen Klopp’u anlattı. Sky Sports’a açıklamalar yapan 34 yaşındaki futbolcu, Klopp’un özelliklerini 3 kelimeyle özetledi; “Mütevazılık, saygı ve adalet” dedi.

Ancak başarısındaki sırrı unutamadığı bir örnekle anlatan Enrique, bir gün kulüp tesisleri Melwood’da yaşadıklarını aktardı. İşte o unutulmaz hatıra:

“Bir gün Melwood’daki basın odasına tesisin tüm personelini ve biz oyuncuları topladı. Bütün tesis çalışanları oradaydı. Hepsiyle selamlaştı, ilgilendi. Sonra bize dönüp, ‘Bana ne kadar saygı duyuyorsanız, bana nasıl selam veriyorsanız, her gün bu insanlara da selam vereceksiniz, bu insanlara da bana saygı duyduğunuz gibi saygı duyacaksanız. Bu insanlar benimle aynı saygıyı hak ediyor. Bu insanlara iyi bakın. Onlar sizin bu sahada rahat antrenman yapmanız, iyi çalışmanız ve başarılı olmanız için çalışıyorlar. Ben sizin için ne kadar önemliysem onlar da aynı şekilde önemli’ dedi. Hepimiz etkilenmiştik.”

Liverpool Premier Lig Şampiyonu!