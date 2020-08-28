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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Jürgen Klopp, Messi'yi Premier Lig'de izlemek istiyor
28.08.2020 - 17:13 | | ANKARA (AA)

Jürgen Klopp, Messi'yi Premier Lig'de izlemek istiyor

İngiliz ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Lionel Messi'yi Premier Lig'de görmek istediğini belirtti.

Jürgen Klopp, Messi'yi Premier Lig'de izlemek istiyor
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Klopp, düzenlediği basın toplantısında, Arjantinli yıldız futbolcunun Manchester City'ye olası transferi hakkında, "Bu, onları yenmeyi daha da zorlaştırır ama Premier Lig için harika olur. Onu burada görmek isterim ancak bunun olup olmayacağından emin değilim." yorumunu yaptı.

53 yaşındaki Alman teknik adam, Messi ile ilgilenip ilgilenmedikleri yönündeki soruya ise, "İlgilenmek mi? Messi'yi kim takımında istemez? Ancak şansımız yok, bahsedilen rakamlar kesinlikle bize göre değil." yanıtını verdi.

İspanyol basını, Messi'nin Barcelona'dan ayrılması halinde Manchester City'ye gitme olasılığının ilk sırada olduğunu yazmıştı.

Jürgen Klopp, Messiyi Premier Ligde izlemek istiyor

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