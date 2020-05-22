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22.05.2020 - 07:00 |

Jurgen Klopp: ‘Okulun ilk günü gibi’

Liverpool, 2.5 ay sonra ilk idmanına çıktı, Jurgen Klopp, tüm oyuncularını tesis kapısında karşıladı.

Jurgen Klopp: ‘Okulun ilk günü gibi’
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Premier Lig’de 30 yıl sonra şampiyonluğa hazırlanan Liverpool, 2.5 ay sonra ilk idmanına önceki gün çıktı. Teknik direktör Jurgen Klopp, tüm oyuncularını tesis kapısında karşıladı. Kulübün televizyon kanalına konuşan Alman menajer, “46 yıl önce okula ilk başladığım gün aklıma geldi. Sabah yine erken kalktım ve antrenman olduğunu fark ettim. Üniformalarımı giydim hemen. Sanki okulun ilk günü gibiydi. Oyuncularımı yine gördüm ve çok mutluyum. Hepsini özlemiştim” dedi.

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