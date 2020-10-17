Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Jurgen Klopp'tan 'VAR' tepkisi
17.10.2020 - 18:36 | | Sporx

Jurgen Klopp'tan 'VAR' tepkisi

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool arasında oynanan ve son saniyeleri adeta nefes kesen maça 90+3'te verilen VAR kararı damga vurdu.

Jurgen Klopp'tan 'VAR' tepkisi
ABONE OL

Liverpool'un 90+3. dakikada Henderson ile bulduğu ile VAR'ın devreye girerek ofsaytı belirlemesiyle iptal edildi ve elbette Klopp da maçın ardından bu duruma karşı sessiz kalamadı.

Pozisyonun ofsayt olmadığını ifade eden Klopp, ""VAR'dan iptal edilen golümüzü izledim ve gösterilen fotoğrafta çok net ofsayt olmadığı görülüyor. Biri bana açıklasın, bu karar nasıl alındı?" dedi.

Liverpool'un performansından memnun olduğunu dile getiren Klopp, "Son dönemdeki en iyi performanslarımızdan birini sergiledik ancak bu yeterli olmadı. Everton'un özgüveni çok yüksek seviyedeydi ancak onları baskılamayı başardık. Liverpool'da olduğumdan bu yana Goodison Park'ta oynadığımız en iyi futboldu ancak maçı kazanamadık. Bunun farklı nedenleri var ve bu durumları futbolcularımız ile konuşacağız; çözmemiz gereken birden fazla sorun var" şeklinde konuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Alper Potuk ikinci sarı karttan kırmızı gördü, ortalık karıştı!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan ilk 11'de sürprizler!

Jurgen Klopptan VAR tepkisi

    Nihat Özdemir: “Transfer döneminin uzaması için başvurular geldi”
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Ankaraspor'da 9'u futbolcu 16 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!
      Son dakika | Ankaraspor'da 9'u futbolcu 16 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı!
    2. Arteta: "Mesut Özil kararlarıma saygı duymalı"
      Arteta: "Mesut Özil kararlarıma saygı duymalı"
    3. Adanaspor-Altınordu: 5-2
      Adanaspor-Altınordu: 5-2
    4. Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
      Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
    5. Son dakika | Nihat Özdemir: “Transfer döneminin uzaması için başvurular geldi”
      Son dakika | Nihat Özdemir: “Transfer döneminin uzaması için başvurular geldi”



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Konyaspor - Yeni Malatya: 1-1

    Konyaspor - Yeni Malatya: 1-1

    Son dakika | Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu

    Son dakika | Fenerbahçe'nin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu

    Celta Vigo - Atletico Madrid (CANLI)

    Celta Vigo - Atletico Madrid (CANLI)

    Trabzonspor-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Trabzonspor-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Sıradaki Haber