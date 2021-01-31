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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Juventus, deplasmanda Sampdoria'yı 2 golle geçti
31.01.2021 - 00:50 |

Juventus, deplasmanda Sampdoria'yı 2 golle geçti

Serie A'nın 20. haftasında Juventus, deplasmanda Sampdoria'yı 2-0 yendi.

Juventus, deplasmanda Sampdoria'yı 2 golle geçti
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında Juventus, deplasmanda Sampdoria'yı 2-0 yendi.

Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan müsabakada Juventus, Sampdoria'ya konuk oldu.

Siyah-beyazlılar, 20. dakikada Federico Chiesa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı, konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Aaron Ramsey ile bir gol daha bulan Juventus, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Juventus, bu sonuçla puanını 39'a yükseltti. Bir maç eksiği bulunan siyah-beyazlı ekip, lider Milan'ın 7 puan gerisinde bulunuyor. 

Sampdoria ise Juventus karşısında bu sezon 10'uncu yenilgisini yaşarken, 26 puanla 10. sırada yer aldı.

 Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, bu maçta yedek kulübesinde yer alırken, karşılaşmada görev yapmadı.

Juventus, deplasmanda Sampdoriayı 2 golle geçti

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