Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Juventus, İtalya Kupası'nda finale yükseldi
10.02.2021 - 02:01 | | AA

Juventus, İtalya Kupası'nda finale yükseldi

Futbolda İtalya Kupası yarı final rövanş maçında, Inter ile 0-0 berabere kalan Juventus, ilk maçı kazanmış olması sebebiyle finale yükselen taraf oldu.

Juventus, İtalya Kupası'nda finale yükseldi
ABONE OL

Kupa yarı finalinde ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Juventus, bu maçın rövanşında Inter’i Torino'daki Allianz Stadı’nda ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısında iki ekip de karşılıklı ataklar geliştirse de devreye golsüz eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda, Juventus Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile Inter kalesinde tehlikeler yaratırken, Inter kalecisi Samir Handanovic gole izin vermedi.

Rövanş karşılaşmasında 90 dakika 0-0 berabere tamamlanınca, ilk maçtaki skor avantajıyla Juventus, rakibi Inter’i eleyerek, İtalya Kupası'nda finale yükseldi. 13 kez ile bu kupayı en çok kazanan takım olan Juventus, tarihinde 20'inci kez İtalya Kupası finali oynayacak.

Juventus kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika mücadele etti.

Kupa finalinde Juventus'un rakibi ise bu akşam belli olacak.

Yarı finalin diğer rövanş müsabakasında, Atalanta, Napoli'yi Gewiss Stadı'nda konuk edecek. İki takım arasında Napoli'deki ilk maç 0-0 berabere sonuçlanmıştı.

Juventus, İtalya Kupasında finale yükseldi

Aykut Kocaman: "Bizim için önemli bir moral oldu"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Juventus, İtalya Kupası'nda finale yükseldi
    Juventus, İtalya Kupası'nda finale yükseldi
  2. Real Madrid, Getafe'yi 2-0 mağlup etti
    Real Madrid, Getafe'yi 2-0 mağlup etti
  3. Kocaman'dan galibiyet sonrası açıklama!
    Kocaman'dan galibiyet sonrası açıklama!
  4. Erol Bulut'tan mağlubiyet sonrası açıklamalar!
    Erol Bulut'tan mağlubiyet sonrası açıklamalar!
  5. Bright Osayi'den mağlubiyet sonrası açıklamalar!
    Bright Osayi'den mağlubiyet sonrası açıklamalar!
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Epureanu galibiyet sonrası konuştu

Epureanu galibiyet sonrası konuştu

Gulbrandsen: "Kendi oyunumuzu oynamak istedik"

Gulbrandsen: "Kendi oyunumuzu oynamak istedik"

Sam Allardyce: "Diagne bizi umutlandırdı"

Sam Allardyce: "Diagne bizi umutlandırdı"

Kocaman'lı Başakşehir'in ilk golü Fenerbahçe'ye

Kocaman'lı Başakşehir'in ilk golü Fenerbahçe'ye

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet