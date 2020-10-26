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26.10.2020 - 02:53 |

Juventus ligde puan kaybetmeye devam ediyor

Juventus, konuk ettiği Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.

Juventus ligde puan kaybetmeye devam ediyor
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında Juventus, konuk ettiği Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı. 

Torino'daki Allianz Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Maçın ikinci yarısında konuk ekip 60. dakikada Andrea Favilli ile 1-0 öne geçti. 

Juventus, bu gole 77. dakikada Dejan Kulusevski ile yanıt verdi: 1-1. Mücadelede başka gol olmayınca, iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. 

Bu sonuçla Juventus, 5. lig maçında 3. beraberliğini alırken puanını 9'a çıkardı ve puan tablosunda 5. sırada yer aldı. Hellas Verona da 8 puanla 8. sırada yer buldu. 

Bu arada, Juventus, kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral, mücadelede 90 dakika forma giyerken, Hellas Verona takımındaki milli futbolcu Mert Çetin sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. 

Juventus ligde puan kaybetmeye devam ediyor

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sürdüğü için takımını bu maçta da yalnız bıraktı.

 Serie A'da bugün oynanan diğer maçlarda alınan skorlar şu şekilde: 

Cagliari-Crotone: 4-2, Benevento-Napoli: 1-2, Parma-Spezia: 2-2 ve Fiorentina-Udinese: 3-2. 

Serie A'nın 5. haftası, yarın yapılacak Milan-Roma müsabakasıyla son bulacak.

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