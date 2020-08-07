07.08.2020 - 19:37 |
Juventus Lyon (CANLI YAYIN)
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus evinde Lyon'u konuk ediyor. İlk maçı 1-0 kazanan Lyon avantajı elinde bulunduruyor. Müsabaka saat 22.00'de başladı.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında İtalyan devi Juventus ile Fransız ekibi Lyon karşı karşıya geliyor. İlk maçı 1-0 kazanan Lyon avantajı elinde bulunduruyor. Mücadele saat 22.00'de başladı. Juventus'ta forma giyen Merih Demiral yedekler arasında bulunuyor.
İLK 11'LER
Juventus: Szczesny, Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Sandro, Pjanic, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Ronaldo, Higuain
Lyon: Lopes, Marcelo, Marcal, Denayer, Dubois, Cornet, Guimaraes, Caqueret, Aouar, Ekambi, Depay
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