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07.08.2020 - 19:37 |

Juventus Lyon (CANLI YAYIN)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus evinde Lyon'u konuk ediyor. İlk maçı 1-0 kazanan Lyon avantajı elinde bulunduruyor. Müsabaka saat 22.00'de başladı.

Juventus Lyon (CANLI YAYIN)
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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında İtalyan devi Juventus ile Fransız ekibi Lyon karşı karşıya geliyor. İlk maçı 1-0 kazanan Lyon avantajı elinde bulunduruyor. Mücadele saat 22.00'de başladı. Juventus'ta forma giyen Merih Demiral yedekler arasında bulunuyor.

Juventus Lyon (CANLI YAYIN)



İLK 11'LER

Juventus: Szczesny, Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Sandro, Pjanic, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Ronaldo, Higuain

Lyon: Lopes, Marcelo, Marcal, Denayer, Dubois, Cornet, Guimaraes, Caqueret, Aouar, Ekambi, Depay

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