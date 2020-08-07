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07.08.2020 - 19:37 |

Juventus Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi canlı yayınlanacak?

Juventus ile Lyon Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Fransa'da oynanan ilk maçta Fransız temsilcisi 1-0 kazanmış ve avantajı elde etmişti. Peki merakla beklenen Juventus Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda ve şifresiz mi?

Juventus Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi canlı yayınlanacak?
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Juventus Lyon maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında İtalyan devi Juventus ile Fransız ekibi Lyon karşı karşıya geliyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen zorlu maç öncesi futbolseverler Juventus Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi sorularının cevaplarını arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...
 
JUVENTUS LYON MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesi olan Juventus Lyon maçı bu akşam 22:00'de oynanacak. Zorlu mücadele beIN Sports HD 2'den yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Szczesny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Sandro, Pjanic, Cuadrado, Rabiot, Bentacur, Ronaldo, Dybala

Lyon: Lopes, Denayer, Marcelo, Aouar, Dembele, Dubois, Marcal, Ekambi, Cornet, Tousart, Gomez Soares

 

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