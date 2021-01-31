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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Juventus, Merih Demiral için Liverpool'dan 60 milyon Euro talep etti!
31.01.2021 - 12:19 | | Sporx

Juventus, Merih Demiral için Liverpool'dan 60 milyon Euro talep etti!

Juventus, Liverpool'un Merih Demiral için yaptığı 45 milyon euroluk teklifi reddetti.

Juventus, Merih Demiral için Liverpool'dan 60 milyon Euro talep etti!
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İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'un milli futbolcumuz Merih Demiral için yaptığı 45 milyon euroluk teklif Juventus tarafından reddedildi.

Van Dijk'ın sakatlanmasının ardından transfer pazarında agresif bir şekilde stoper arayışına giren Liverpool, Merih Demiral'ın transferi içi 29 Ocak Cuma günü Juventus ile resmi görüşmelere başlayarak 45 milyon euroluk teklifini sundu.

Liverpool'un teklifini değerlendiren Juventus, başkan Agnelli'nin de direkt devreye girmesiyle Merih Demiral için Liverpool'un yaptığı teklifi geri çevirdi.

Sky Itallia da Juventus'un Liverpool'un Merih Demiral teklifini reddettiğini ve Türk futbolcuyu almak için 45 milyon euronun yeterli olmayacağını ifade etti. Juventus'un Merih Demiral'ın transferi için 60 milyon euro bonservis bedeli belirlediğini ifade eden Sky Itallia, transferin son gününde Liverpool'un Merih Demiral için Juventus'a bir teklif daha sunabileceğini ve Torino temsilcisinin de süreçte açık kapı bıraktığını vurguladı.

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Juventus, Merih Demiral için Liverpooldan 60 milyon Euro talep etti

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