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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Juventus, Rugani'nin corona virüse yakalandığını duıyurdu
12.03.2020 - 01:05 |

Juventus, Rugani'nin corona virüse yakalandığını duıyurdu

Juventus, Daniele Rugani'nin corona virüse yakalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada futbolcunun yakın çevresinin gözetim altına alındığı belirtildi.

İtalya’da üç haftadır acil durum yaşanmasına neden olan Kovid-19 salgını, karşılaşmaların 3 Nisan'a kadar ertelendiği Serie A’ya da sıçradı.

Juventus kulübünden yapılan resmi açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncusu Rugani’nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, ancak oyuncuda herhangi bir belirti olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Juventus Futbol Kulübü şu anda onunla temasa geçenlerin sayımı da dahil olmak üzere yasaların gerektirdiği tüm izolasyon prosedürlerini etkinleştirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Rugani, Serie A'da yeni tip koronavirüs bulaşan ilk futbolcu oldu.

Ülkede, 21 Şubat Cuma günü patlak veren koronavirüs salgınında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 827’yi bulurken, hastalığın bulaştığı kişi sayısı ise 12 bin 462’ye ulaştı.

Milli futbolcumuz Merih Demiral da Juventus forması giyiyor.

Juventus, Ruganinin corona virüse yakalandığını duıyurdu

Juventus, Ruganinin corona virüse yakalandığını duıyurdu

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