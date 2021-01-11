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11.01.2021 - 01:36 | | AA

Juventus seriye bağladı! Tam 4 gol sesi...

Serie A'nın 17. haftasında Juventus, konuk ettiği Sassuolo'yu 3-1 yendi. Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Sassuolo'daki milli futbolculardan Mert Müldür de ilk 11'de başladığı karşılaşmada 73. dakikaya kadar mücadele etti ve daha sonra yerini Oddei'ye bıraktı.

Juventus seriye bağladı! Tam 4 gol sesi...
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında Juventus, konuk ettiği Sassuolo'yu 3-1 yendi. 

Torino'daki Allianz Stadı’nda oynanan müsabakada şampiyonluk adaylarından Juventus ile iddialı takımlardan Sassuolo karşılaştı. Golsüz tamamlanan ilk yarının son anlarında Sassuolo'da Obiang, doğrudan kırmızı kart gördü ve konuk ekip 10 kişi kaldı. 

Maçın ikinci yarısının 50. dakikasında Juventus, Danilo ile 1-0 öne geçti. Sassuolo ise bu gole 58. dakikada Defrel ile yanıt verdi ve skorda yeniden denge sağlandı: 1-1. 

Karşılaşmanın son anlarına girilirken 82. dakikada Ramsey, Juventus'u yeniden üstün duruma getirdi: 2-1.

90+2. dakikada fileleri havalandıran Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo da maçın skorunu tayin eden golü attı: 3-1. 

Siyah-beyazlı ekip, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alan Juventus, puanını 33’e çıkararak tabloda 4. sıraya yükseldi. Juventus ile lider Milan arasında 7 puan fark bulunuyor.

29 puanla 7. sırada kalan Sassuolo ise bu sezonki 4. mağlubiyetini aldı. 

Juventus seriye bağladı Tam 4 gol sesi...

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Sassuolo'daki milli futbolculardan Mert Müldür de ilk 11'de başladığı karşılaşmada 73. dakikaya kadar mücadele etti ve daha sonra yerini Oddei'ye bıraktı. 

Yeşil-siyahlı takımdaki diğer milli oyuncu Kaan Ayhan ise yedek kulübesinde başladığı müsabakanın 87. dakikasında Chiriches'in yerine oyuna dahil oldu. 

Inter ile Roma yenişemedi 

Ligde bu haftanın önemli bir diğer maçında ise Inter, başkent deplasmanında Roma'ya konuk oldu. Gol düellosu şeklinde geçen maç, 2-2 sonuçlanırken, iki takım da 1'er puana razı oldu. 37 puanla ligde ikinci sırada bulunan Inter, 40 puanlı lider Milan'ın kazandığı hafta puan kaybedince aradaki puan farkı 3'e çıktı. Puan tablosunda 3. sırada yer alan Roma ise bu maçtan aldığı 1 puanla puanını 34 yaparak zirvedeki Milan ve Inter’le arasındaki puan farkını eritme şansını değerlendiremedi. 

Ligde pazar günü oynanan diğer müsabakalardan alınan sonuçlar ise şöyle: 

Hellas Verona-Crotone: 2-1, Parma-Lazio: 0-2, Udinese-Napoli: 1-2 ve Fiorentina-Cagliari: 1-0. 

Ligin 17. haftası, bugün oynanacak Spezia-Sampdoria mücadelesiyle tamamlanacak.

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