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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Juventus transferde Hakan Çalhanoğlu'nu bekliyor!
12.10.2020 - 07:00 | | Sporx

Juventus transferde Hakan Çalhanoğlu'nu bekliyor!

Millan'da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu için Juventus transfer planını oluşturdu.

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Hakan Çalhanoğlu, pandemi arasından sonra Milan forması ile harika bir performans ortaya koydu. Milli oyuncunun yükselen performansı sonra bir diğer İtalyan devi Juventus da transfer planı yapmaya başladı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'la olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor. Bedava olarak 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katma fikri Juventus'u cezbediyor.

MILAN OLMAZSA JUVE DEVREYE GİRECEK

Bugünlerde Milan ile Hakan Çalhanoğlu, yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor. Her iki taraf da anlaşmanın sağlanacağına güveniyor.

Eğer anlaşma olmazsa Juventus sportif direktörü Fabio Paratici, devreye girmek için hazırda bekliyor.

26 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 6 resmi maçta Milan adına 4 gol ve 3 asist kaydetti.

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Juventus transferde Hakan Çalhanoğlunu bekliyor

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