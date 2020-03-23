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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Juventus zarar ediyor
23.03.2020 - 07:00 |

Juventus zarar ediyor

İtalya ve Avrupa’da koronavirüsün etkileri ekonomik anlamda kulüpleri zorluyor.

Juventus zarar ediyor

İtalya ve Avrupa’da koronavirüsün etkileri ekonomik anlamda kulüpleri zorluyor. KPMG Benchmark, kulüplerin borsada yaşadığı kayıpları inceledi. Buna göre Avrupa’da en fazla kaybı İtalya’dan Juventus yaşadı. Juve, yüzde 50’lik hisse kaybıyla şoke oldu. Torino ekibinin hemen arkasından Alman kulübü B.Dortmund yüzde 40’lık zararla geldi. İngiliz Manchester United ve Fransa’dan Lyon da yüzde 30’u bulan hisse kayıpları olduğunu duyurdu.

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