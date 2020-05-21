21.05.2020 - 19:25 | | AA
Juventus'ta Kovid-19 testleri negatif çÄ±ktÄ±
Juventus, futbolculara yapÄ±lan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinin negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, futbolculara yapÄ±lan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinin negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â
KulÃ¼bÃ¼n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, takÄ±mÄ±n kÃ¼Ã§Ã¼k gruplar halinde bireysel antrenmanlara devam ettiÄŸi belirtildi.Â
Futbolculara yapÄ±lan Kovid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadÄ±ÄŸÄ± ve antrenmanlarÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde bÃ¼yÃ¼k gruplar halinde yapÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.Â
Ä°talya'da takÄ±mlarÄ±n antrenmanlara baÅŸlamasÄ±na izin verilirken, ligin geleceÄŸiyle ilgili kararÄ±n 28 MayÄ±sâ€™ta aÃ§Ä±klanmasÄ± bekleniyor.
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