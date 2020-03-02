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02.03.2020 - 07:00 |

Juventus’ta U23 idmanları iptal

Juventus 23 yaş altı takımının 23 Şubat'ta oynadığı maçta rakibi Pianese'de 3 oyuncuda koronavirüs çıkması nedeniyle 23 yaş altı takımının antrenmanları durduruldu.

Juventus’ta U23 idmanları iptal

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, 23 yaş altı takımının 23 Şubat Pazar günü oynadığı maçta rakibi olan Pianese’deki üç oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı, 23 yaş altı takımının antrenmanlarını durdurduğunu açıkladı.

Kulüp yönetimi ayrıca, oyunculara evlerinde kalması uyarısında bulundu. Öte yandan şu ana kadar gelen bilgilere göre, testlere tabi tutulan Juventus U23 oyuncuları arasında koronavirüse yakalanan bir oyuncu çıkmadı.

Juventus’ta U23 idmanları iptal

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