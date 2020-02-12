Juventus'tan Van Dijk hamlesi

Avrupa bu tranfser teklifini konuşuyor. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus Liverpool'un Hollandalı defans oyuncusu Van Dijk için 180 milyon teklif yaptı.

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre Juventus'un Liverpool'un 28 yaşındaki oyuccusu için 180 milyon Euro'luk astronomik bir teklif yaptı ancak Liverpool bu teklifi kabul etmedi.

Bu sezon Liverpool ile Premier Lig'de 25 maçta 4 gol atan Van Dijk yılın 11'ine seçilmişti.

Liverpool ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı savunmacının güncel piyase değeri 100 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İngiliz devi Virgil van Dijk'i 2018 yılında Southamton'dan 85 milyon Euro'ya transfer etmişti.