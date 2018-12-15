Kaan Ayhan'ın 2 golü 3 puanı getirdi!

Almanya Bitinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 15. hafta mücadelesinde Fortuna Düsseldorf, sahasında Freiburg'u konuk etti. Karşılaşma, Kaan Ayhan'ın attığı 2 golle Fortuna Düsseldorf'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

38 bin taraftar önünde oynanan maçta Kaan Ayhan, 55. dakikada attığı kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. 79. dakikada yeniden sahneye çıkan Kaan Ayhan, kendisinin ve takımının ikinci gölünü kaydetti.

Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen bir diğer milli futbolcu Kenan Karaman ise, ilk 11'de sahaya çıktığı maçta 70. dakikada yerini Oliver Fink'e bıraktı.