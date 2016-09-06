Kaan Ayhan'ın şanssızlığı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Okay Yokuşlu ile Kaan Ayhan’a ilk kez bir resmi maçta forma verdi, ancak Kaan şanssız bir şekilde sakatlanarak 53. dakikada yerini Ahmet Çalık’a teslim etti.

Fatih Hoca, 2015 Kasım’da Yunanistan ve 31 Ağustos’ta Rusya’ya karşı, özel maçlarda forma şansı bulan Okay ile ilk kez Rusya karşısında forma giyen Kaan Ayhan’ın resmi karşılaşmada boy göstermesini sağladı. Kaan, 53. dakikada kasığından sakatlanarak oyun dışında kaldı.