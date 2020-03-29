Kaan Kançal: "Ben Galatasaray'ı düşünüyorum"

NEVZAT DİNDAR

Dünyayı etkisine alan koronavirüs, Cim-Bom’un yönetim kademesini ağına alırken, sarı-kırmızılılar da bu işin ne boyuta ulaşacağına bakıyor. Çeşitli semptomlarla karşılaşan Kaan Kançal, “Kendimden çok Galatasaray’ı düşünüyorum” derken, kulüplerin zor günler yaşayacağını söyledi

Liglerin ertelenmesi, koronavirüsün tüm piyasaları vurması, Süper Lig’de yer alan kulüpleri de olumsuz etkileyecek. Bunların arasında yer alan Galatasaray’da ise işler daha da kritik hale geldi. Kulübün icracı yöneticilerinden bir kısmının Kovid-19’un etkisine girmesiyle bu durum sarı-kırmızılıları daha fazla vuracak.

Üstelik sarı-kırmızılılarda mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı Kaan Kançal’da da koronavirüs tehlikesi bulunuyor. İlk testi negatif çıkmasına rağmen çeşitli semptomlar hisseden Kançal, “Kendimden çok Galatasaray’ı düşünüyorum” diyerek kulüple ilgili endişelerini dile getirdi.



Ligin ertelenmesiyle gelirlerin düşmesi, hatta durma noktasına gelmesi, nakit akışında tıkanıklık Galatasaray’ı da kriz boyutuna sokmuş olacak. Sarı-kırmızılıların Borsa İstanbul’daki hisseleri de son bir ayda büyük düşüş yaşarken, oyunculara ödemelerin nasıl yapılacağı, personelin maaşlarının nasıl ödeneceği, taahhüt edilen ödemelerin de nasıl gerçekleşeceği, Kançal’ın kafa yorduğu diğer konular oluyor.



Sarı-kırmızılılar gibi diğer kulüpler de benzer bir etki ile karşı karşıya... Onlar da aynı sarı-kırmızılı yönetici Kaan Kançal gibi bir çıkış bulabilmek için çalışıyor.

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