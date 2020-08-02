Kaan'ın transferi Terim'in keyfini kaçırdı!

Galatasaray'ın Mert Hakan'dan sonra Kaan Ayhan'ı da elinden kaçırması, Teknik Direktör Fatih Terim'in keyfini kaçırdı.

Fortuna Düsseldorf'un ligden düşmesi nedeniyle 2.5 milyon euroluk çıkış maddesi bulunan Kaan'ın, İtalyan ekibi Sassuolo'ya kaptırılması, yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen Terim'i bir hayli kızdırdı.

Maicon'un bonservisinden gelecek 1.5 milyon euroluk ödemenin araya bayram girmesi nedeniyle geciktiği ve bu nedenle söz konusu paranın denkleştirilemediği belirtildi. Bunun üzerine Kaan, İtalyan ekibi Sassuolo'ya transferi gerçek oldu.