Kabze imzaladı

Kulüp binasında düzenlenen törende, 1 yıllık sözleşmeye imza atan Kabze, Orduspor’dan ayrıldıktan sonra yurt içi ve yurt dışından teklifler aldığını ancak kendisini daha çok isteyen Torku Konyaspor’un teklifini kabul ettiğini söyledi.

Basın Sözcüsü Güven Öten ise “Atilla Yıldırım’ı Bucaspor’a kiraladık. Semih Şentürk’ün bonservisiyle ilgili problem yoktu. Bize ‘tamam’ deseydi Fenerbahçe ile bu sorunu çözecektik. Semih, bu zamana kadar cevap vermedi. Farklı beklentileri var. Bu transfer şu an askıya alınmış durumda. Elmander ise İstanbul dışında başka bir kulüpte oynamayacağını söyledi. Transfer devam edecek. Alternatifli bir kadro kurmak için çalışıyoruz” dedi.