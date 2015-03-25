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25.03.2015 - 16:11 | | AA

Kabze: "Trabzonspor maçından umutluyuz"

Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kabze: "Trabzonspor maçından umutluyuz"
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Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yarı sahada pas çalışan yeşil-beyazlılar, daha sonra çift kale maç yaptı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Çalışmada, sakat olan Mahlangu, milli takım kampına katılan Ömer Ali Şahiner ile Torje yer almadı.

"Trabzonspor maçından umutluyuz"

Torku Konyasporlu Hasan Kabze, yaptığı açıklamada, ligde yakaladıkları çıkışla üst sıralara tırmandıklarını söyledi.

Bu çıkışı sürdürmeleri için Trabzonspor maçını kazanmaları gerektiğini belirten Kabze, "Bizim için büyük ya da küçük takım farkı yok. Ligde mücadele eden takımların iyi şeyler yaptığını görüyoruz. Trabzonspor maçından da umutluyuz. Galip gelmememiz için hiçbir neden yok" dedi.

Kabze, bir gazetecinin "Oynadığınız mevkide kendinizi nasıl hissediyorsunuz?" sorusu üzerine, şu cevabı verdi:

"Geçen sene sol kanatta oynadım. Benim için artık eskisi gibi yer beğenmeme durumu yok. İki tarafta da oynamak ayrıcalık. Her iki tarafta da iyi olduğumu düşünüyorum. Artık nerede nasıl oynanması gerektiğini biliyorum. İyi şeyler yaptıktan sonra nerede oynadığımın bir önemi yok. Önemli olan, iyi şeyler yapabilmek ve takıma faydalı olabilmek. Sezon sonuna kadar atabildiğim kadar gol atmak istiyorum."

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