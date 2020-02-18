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18.02.2020 - 07:00 |

Kadıköy'de Falcao değil Adem Büyük!

Fenerbahçe derbisi öncesinde sakatlıktan çıkan Radamel Falcao yerine Teknik Direktör Fatih Terim’in yükselen formu nedeniyle Adem Büyük’ten vazgeçmeyi düşünmediği öğrenildi.

Yeni Malatyaspor maçını da boş geçmeyen Adem Büyük, 6 golle Galatasaray formasıyla en fazla ligde gol atan futbolcu durumunda.

Adem’in yükselen formu ile Fenerbahçe maçında da 11’de maça başlaması bekleniyor.

Sakatlıktan çıkan Radamel Falcao yerine Teknik Direktör Fatih Terim’in yükselen formu nedeniyle Adem Büyük’ten vazgeçmeyi düşünmediği öğrenildi.

Kadıköyde Falcao değil Adem Büyük

Kadıköyde Falcao değil Adem Büyük

 

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