Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor!
31.08.2020 - 07:00 |

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor!

The Land of Legends Cup kapsamında Fenerbahçe, bugün saat 21.00’da Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile karşılaşacak

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor!
ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, ilk kez bir hazırlık maçında Kadıköy’e çıkıyor. The Land of Legends Cup kapsamında bugün saat 21.00’da Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerde, birçok isim farklı bir heyecan yaşayacak.

Mücadele D-Smart’tan ekranlara gelecek. En son 1999’da futbolcuyken Kadıköy’e çıkan Erol Bulut, Fenerbahçe’nin teknik direktörü olarak ilk kez adım atacak. Ayrıca Gökhan Gönül ve Caner Erkin de 4 sene sonra Ülker Stadı’na sarı-lacivertli formayla gelecek. Novak, Thiam, Sinan Gümüş ve Lemos gibi yeni isimler de ilk heyecanlarını tecrübe edecek.

Kadıköyde Fenerbahçenin rakibi Antalyaspor

Luiz Gustavo'nun Nefis Aşırtma Golü

    94. Gazi Koşusu'nda zafer Call To Victory'nin oldu!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Şenol Güneş: “Dünya Kupası’na mutlaka katılmak istiyoruz”
      Şenol Güneş: “Dünya Kupası’na mutlaka katılmak istiyoruz”
    2. Bursa’da uluslararası bisiklet yarışı!
      Bursa’da uluslararası bisiklet yarışı!
    3. Beşiktaş transfer haberleri | Rota yeniden Balotelli!
      Beşiktaş transfer haberleri | Rota yeniden Balotelli!
    4. Kemer’de büyük coşku
      Kemer’de büyük coşku
    5. Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor!
      Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray transfer haberleri | Hakan Balta teknik ekibe dahil oluyor!

    Galatasaray transfer haberleri | Hakan Balta teknik ekibe dahil oluyor!

    Galatasaray'ın Ümraniyespor sınavı!

    Galatasaray'ın Ümraniyespor sınavı!

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

    Herkes bekledi, Messi gelmedi! Gözyaşlarına boğuldu...

    Herkes bekledi, Messi gelmedi! Gözyaşlarına boğuldu...

    Sıradaki Haber