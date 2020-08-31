31.08.2020 - 07:00 |
Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor!
The Land of Legends Cup kapsamında Fenerbahçe, bugün saat 21.00’da Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile karşılaşacak
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, ilk kez bir hazırlık maçında Kadıköy’e çıkıyor. The Land of Legends Cup kapsamında bugün saat 21.00’da Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile karşılaşacak sarı-lacivertlilerde, birçok isim farklı bir heyecan yaşayacak.
Mücadele D-Smart’tan ekranlara gelecek. En son 1999’da futbolcuyken Kadıköy’e çıkan Erol Bulut, Fenerbahçe’nin teknik direktörü olarak ilk kez adım atacak. Ayrıca Gökhan Gönül ve Caner Erkin de 4 sene sonra Ülker Stadı’na sarı-lacivertli formayla gelecek. Novak, Thiam, Sinan Gümüş ve Lemos gibi yeni isimler de ilk heyecanlarını tecrübe edecek.
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