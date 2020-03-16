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16.03.2020 - 17:06 | | İSTANBUL (AA) -

Kadın tenisine koronavirüs engeli

 Kadınlar Tenis Birliği (WTA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuvaları 2 Mayıs'a kadar durdurdu.

Kadın tenisine koronavirüs engeli

WTA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, bu yıl yeniden takvime eklenen İstanbul'un yanı sıra Almanya'nın Stuttgart kenti ve Çekya'nın başkenti Prag'daki turnuvaların planlanan tarihlerde gerçekleşmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, 2 Mayıs'a kadar tüm turnuvaların durdurulduğu, koronavirüsle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

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