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27.11.2018 - 02:30 |

Kadına şiddete tepki

Sosyal sorumluluk projeleriyle alkış toplayan Göztepe, ‘Kadına karşı şiddete’ tepki gösterilmesi için dikkat çekti.

Kadına şiddete tepki
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Göztepe - Medipol Başakşehir maçından fotoğraflar
Göztepe - Medipol Başakşehir maçından fotoğraflar
Göztepe - Medipol Başakşehir maçından fotoğraflar
Göztepe - Medipol Başakşehir maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

Sosyal sorumluluk projeleriyle alkış toplayan Göztepe, ‘Kadına karşı şiddete’ tepki gösterilmesi için dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı futbolcular, kadınlara yönelik şiddeti protesto etmek için Başakşehir maçında sahaya kollarında turuncu bantlarla çıktı. İzmir ekibinin yöneticileri de protokol tribününde turuncu montlarla maçı takip etti.

Tribünler kapalı gişe

Ev sahibi Göztepe’de taraftarlar yine takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Bornova Stadı’nı tamamen doldurarak desteğini verdi. İzmirli futbolseverler, bir kez daha maç boyunca renkli görüntülülerle alkış aldı.


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