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18.07.2020 - 07:00 |

Kadına yönelik şiddete dur de!

Kulüpler Birliği Vakfı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte ülkemizde kadına yönelik şiddeti engellemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla, Süper Lig takım kaptanlarıyla beraber anlamlı bir projeye imza attı, özel kamu spotu hazırlandı

Kadına yönelik şiddete dur de!
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Süper Lig kulüpleri ve Kulüpler Birliği Vakfı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte kadına yönelik şiddete ‘Dur De!’ demek için toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Süper Lig takım kaptanlarıyla beraber dev bir projeye imza atacak.
Kulüpler Birliği, ülkemizde kadınların şiddete maruz kalmasını engellemek, onların toplumda ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımlarını teşvik etmek amacıyla Süper Lig takım kaptanlarının verdiği mesajlardan bir kamu spotu hazırladı.
Geniş çaplı bir medya kampanyası düzenleyerek ‘Dur De!’ projesini etkin olarak duyurmak isteyen Kulüpler Birliği, Süper Lig takımlarının sosyal medya kanallarını da kullanıp, “Kadına Şiddete Dur De!” mesajını verecek.
Kulüpler Birliği, ‘Dur De!’ projesiyle, kadına yönelik şiddetle mücadelede, tüm takım taraftarlarının da sürece dahil edilmesiyle bütüncül bir yaklaşımın ve toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesinin gerekliliği düşüncesini de ortaya koyacak.

Kadına yönelik şiddete dur de

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