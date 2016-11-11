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11.11.2016 - 02:30 |

Kadro şekillendi

A Milli Takımımız dün akşamki antrenmanla Kosova maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kadro şekillendi
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Milli Takımımız dün akşamki antrenmanla Kosova maçının hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcuların, antrenmanda ısınma programından sonra taktik çalışmalar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Sol ayak bileğindeki ağrı nedeniyle önceki akşamki antrenmana katılmayan Oğuzhan Özyakup dün takımla çalıştı. Ay-yıldızlı ekip idman sonrası Kaan Ayhan’ın doğum gününü kutladı.

Terim’in, Kosova karşısında sahaya süreceği 11’i büyük ölçüde belirlediği öğrenildi. Kaleyi Volkan Babacan’a teslim edecek olan Terim, defansta Gökhan Gönül, Yalçın Ayhan, Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım’a görev verecek.

Orta sahada Selçuk İnan ile Tolga Ciğerci yer alacak. Bu ikilinin önünde Hakan Çalhanoğlu, Arda Turan ve Volkan Şen, gol bölgesinde ise Burak Yılmaz görev yapacak.

Kadro şekillendi

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