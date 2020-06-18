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HaberlerFenerbahçe Haberleri Kafaları karıştırdı! Volkan Demirel...
18.06.2020 - 07:00 |

Kafaları karıştırdı! Volkan Demirel...

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Volkan Demirel'in Trabzonspor maçında bir ara Başkan Ali Koç'un yanına gitmesi dikkat çekti.

Kafaları karıştırdı! Volkan Demirel...
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Trabzonspor maçında tribünden takıma direktifler veren yardımcı antrenör Volkan Demirel’in bir ara başkan Ali Koç’un yanına gitmesi dikkat çekti.

Özellikle Deniz Türüç’ün 61’de oyundan çıkmasını kenarı arayarak telefonla anlatan Volkan Demirel’in tribündeyken Başkan Koç’un olduğu bölgeye gitmesi gözlerden kaçmadı. Ali Koç’un yoğun biçimde Demirel’e bir şeyler anlattığı görüldü.

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