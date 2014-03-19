Kağan: Düşme potasının üstüne çıkmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'de 22 Mart Cumartesi sahasında Eskişehirspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde gerçekleştirilen çalışmaya, sakatlıkları devam eden Liban Abdi, Eren Albayrak, Lomana Lualua katılmadı. Ahmet Görkem Görk, Engin Baytar ve Hakan Hacıbektaşoğlu ise takımdan ayrı koşu yaptı. Yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalıştı. Futbolcular, daha sonra 3 gruba ayrılarak taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanı izleyen yönetim kurulu üyesi Ömer Faruk Ofluoğlu ile Tütüneker bir süre sohbet etti. Yeşil-mavili takımın orta saha oyuncusu Kağan Söylemezgiller, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, son maçta Beşiktaş ile berabere kaldıklarını, rakipleri karşısında alınan 1 puanın çok değerli olduğunu söyledi. Kağan Söylemezgiller, hafta sonu Eskişehirspor ile zor bir maç oynayacaklarını ifade ederek, "Son haftalarda ligin önemli takımlarına karşı puanlar aldık ama puan olarak düşme potasının içerisindeyiz. Eskişehirspor maçını kazanarak düşme potasının üzerine çıkmak istiyoruz. Tek hedefimiz 3 puan olacak. Eskişehirspor maçının ardından oynayacağımız Akhisar Belediyespor maçını da kazanabilirsek daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" dedi.