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27.01.2020 - 12:22 |

Kahin değil düzenbaz! Kobe tweeti sahte çıktı...

Twitter'da, "dotnoso" kullanıcı adına sahip olan Kobe hayranı bir taraftar, Kobe Bryant'ın helikopter kazasıyla hayatını kaybetmesinin ardından 8 yıl önce yaptığı bir paylaşımla olay olmuştu. Kobe'nin bir helikopter kazasında öleceğini iddia eden tweetin bir programla değiştirildiği ortaya çıktı.

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Dünya basketbolunun efsane isimlerinden Kobe Bryant'ın ölümünün yankıları sürüyor. Profilinde Kobe fotoğrafı olan bir kullanıcının 8 yıl önce, "Kobe bir helikopter kazasında ölecek" tweeti tüm dünyayı sallamıştı.

Bu kullanıcı hakkında kahin yorumları yapılırken, kişinin aslında düzenbaz olduğu ortaya çıktı. Bahsi geçen bu tweetin Carbon v2.5 yazılımıyla değiştirildiği öğrenildi.

Bu yazılımla yaptığınız paylaşımların tarihini istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. 'dotnoso" isimle kullanıcının Kobe öldükten sonra bu paylaşımı yaptığı, tarihini ise 2012 olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

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İşte olay olan o tweet

Kahin değil düzenbaz Kobe tweeti sahte çıktı...

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