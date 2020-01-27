Kahin değil düzenbaz! Kobe tweeti sahte çıktı...

Dünya basketbolunun efsane isimlerinden Kobe Bryant'ın ölümünün yankıları sürüyor. Profilinde Kobe fotoğrafı olan bir kullanıcının 8 yıl önce, "Kobe bir helikopter kazasında ölecek" tweeti tüm dünyayı sallamıştı.

Bu kullanıcı hakkında kahin yorumları yapılırken, kişinin aslında düzenbaz olduğu ortaya çıktı. Bahsi geçen bu tweetin Carbon v2.5 yazılımıyla değiştirildiği öğrenildi.

Bu yazılımla yaptığınız paylaşımların tarihini istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. 'dotnoso" isimle kullanıcının Kobe öldükten sonra bu paylaşımı yaptığı, tarihini ise 2012 olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

İşte olay olan o tweet