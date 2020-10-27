Kahramanmaraşspor'da 19 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetten 3 kişide, 2 kulüp personelimiz ve 14 futbolcumuzda koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştır. 28 Ekim Çarşamba günü oynayacağımız Zonguldak Kömürspor maçı ve Gümüşhanespor maçlarımız ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Flamengo'dan Koronavirüse Karşı Savaşa Destek