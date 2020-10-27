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27.10.2020 - 21:38 | | AA

Kahramanmaraşspor'da 19 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kahramanmaraşspor'da 19 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kahramanmaraşspor'da 19 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik heyetten 3 kişide, 2 kulüp personelimiz ve 14 futbolcumuzda koronavirüs test sonuçları pozitif çıkmıştır. 28 Ekim Çarşamba günü oynayacağımız Zonguldak Kömürspor maçı ve Gümüşhanespor maçlarımız ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Kahramanmaraşsporda 19 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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