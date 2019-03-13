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13.03.2019 - 02:30 |

Kale gibi savunma

Ligde Galatasaray’ın 8 puan önünde lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük ligini kapsayan değerlendirmeye göre en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Kale gibi savunma
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Süper Lig’de geride kalan 25 maçta kalesinde yalnızca 12 gol gören turuncu-lacivertliler, 0.48’lik gol yeme ortalamasını yakaladı. İstanbul ekibi, bu ortalama ile zirvede yer aldı.

Medipol Başakşehir’e bu alanda en yakın takım İngiltere’de şampiyonluk hasretine son vermeye çalışan Liverpool oldu.

Ligde ikinci sırada bulunan İngiliz ekibi, geride kalan 30 maçta kalesinde 17 gol gördü ve 0.56’lık gol yeme ortalamasına sahip oldu.

Fransa’da ise PSG bu sıralamada 3. basamakta yer alıyor. PSG, 26 maçta 15 gole izin verdi ve 0.57’lik gol yeme ortalamasını tutturdu. Başakşehir, ayrıca Atletico Madrid ve Juventus’u da geri de bırakmayı başardı.

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