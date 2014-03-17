Kalkavan: Çaykur Rize düşmeyecek

Zor bir maç trafiği içinde olduklarını ifade eden Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Metin Kalkavan, “Çok ciddi bir fikstür yoğunluğu içerisinde zor maçlara çıkıyoruz. Önümüzdeki haftayla beraber çok ciddi maçları geride bırakmış olcağız. Bu maçlardan alabileceğimiz en iyi neticeleri almaya çalışıyoruz. Ciddi eksiklerimiz var. Lualua da sakat olduğu için Beşiktaş maçında oyuna sonradan dahil oldu. Beşiktaş maçında mücadelemiz iyiydi; ama çok basit goller yedik. Atılan penaltıları yorumcular ve uzmanlar değerlendirecek. Geçen hafta aleyhimize çalınan hatalı düdükler vardı. Bu hafta iki penaltı kararı verildi. Gördüğümüz kadarıyla penaltı kararları doğru. İki tane basit gol yedik, bu kadar basit gol yemememiz lazım. Maçta iki tarafında çok fazla gol pozisyonu yoktu. Fakat ciddi bir mücadele vardı sahada. Sonuçta Beşiktaş Türkiye’nin en büyük kulüplerinden bir tanesidir. Alınan bir puan çokta kötü sayılmaz” şeklinde konuştu.

Gelecek haftalarda daha iyi olacaklarını ifade eden Kalkavan, “Daha iyi olacağımıza inanıyorum. Biz Rizesporuz, bu takım asla düşmez. Lig geneline baktığımda oynadığımız oyun açısından olduğumuz yeri hak etmiyoruz. Daha üst sıralarda yer bulmamız gerekirdi. Çok uzun bir maraton çok sürprizler olacak tabiî ki. İnşallah el birliğiyle bu zor durumdan kurtaracağız. Sen kazanmadığın sürece başkası ne yapmış çok önemli değil. Biz kendi işimize bakacağız. Kimse kaldığı puanda kalmayacak. Ligde çok takımın çekişmesi avantaj. Normal adaletli yönetimlerle sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.