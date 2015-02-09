Kalkavan: "Fenerbahçe ile oynamak..."

Bu sezon seyircisi önünde oynadığı 9 maçtan galip gelemeyen ve 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle kazanamama serisini sürdüren Çaykur Rizespor'da kadro sıkıntısı baş gösterdi. Devre arasında istediği oyuncuları çeşitli nedenlerle kadrosuna dahil edemeyen yeşil mavililerde forvet hattı oyuncuları Kweuke ve Deniz'in sakatlığı, Beşiktaş maçında gördükleri kırmızı kartla cezalı duruma düşen Kıvanç ve Koray ile Asya kupasında bulunan Viera'nın bu hafta da oynayamayacağı belirtildi.

KALKAVAN: "FENERBAHÇE İLE OYNAMAK KEYİFLİ OLACAK"

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Metin Kalkavan, Beşiktaş'la kendileri açısından şampiyonluk kadar önemli bir maç oynadıklarını vurgularken şunları söyledi:

"9 kişiyle mücadele etmek kolay değil. Şampiyonluğun en büyük favorilerinden biriyle oynadık. Oyuncularımız belki de sezonun en iyi futbolunu ortaya koydu. 9 kişiyle ancak bu kadar olur. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba akşamı saat 20.30'da yine büyük bir takım Fenerbahçe ile oynayacağız. Onlarla mücadele etmek de çok keyifli olacak. Kupa maçından güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Taraftarlarımız Beşiktaş karşısında güzel ve heyecanlı bir maç izledi. Fenerbahçe karşısında da umarım aynısı olur."