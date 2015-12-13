Kalkavan: "Galatasaray'dan sonra Trabzonspor'u da yenmek keyifli"

Son 3 yıldır sahalarında büyük takımları yenemediklerini ifade eden Başkan Metin Kalkavan, bu sezon Fenerbahçe ile berabere kaldıklarını Galatasaray ve Trabzonspor'u yenmeyi başardıklarını hatırlattı. Sistem takımı olmaya çalıştıklarını vurgulayan Başkan Kalkavan, "Güzel bir yoldayız. Galatasaray'dan sonra Trabzonspor'u da yenmek keyifli oldu. Bunun arkasının geleceğine inanıyorum" dedi. Başkan Kalkavan, şöyle devam etti:

"Bu yıl büyük takımlara karşı takımımız iyi oynuyor. Beşiktaş'a yenildiğimiz maçta da iyi oynamıştık. Bu durumu diğer takımlara karşı da yüksek konsantrasyona çevirmemiz lazım. Sistem kurmak, takımı bir araya getirmek kolay değil. Bu yıl yeni katılımlardan oluşan bir takımız. Tüm oyuncularımız iyi mücadele ediyor. Kaleci İtandje müthiş pozisyonlar çıkardı. Sercan 2 asistle oynadı. Murat bir gol bir asist yaptı. Keyif veren bir takım olduk. İyi mücadele ediyoruz. Yeneriz, yeniliriz ama çok düzgün ve iyi bir takım olma yolunda hızla ilerliyoruz."

SOYUNMA ODASINDA SEVİNÇ POZU

Çaykur Rizesporlu teknik heyet ve futbolcular Trabzonspor karşısında alınan galibiyetin ardından soyunma odasında büyük sevinç yaşadı. Yeşil mavililerin sevinç pozu kulübün sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Trabzonspor maçı sonrası bir gün izin verilen futbolcular yarın Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanarak Ziraat Türkiye Kupasında karşılaşacakları Bucaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

PİLOTA YEŞİL MAVİLİ FORMA HEDİYESİ

Bu arada Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Metin Kalkavan ile yöneticiler Halim Mete, Aykut Ferah, Süleyman Basa ve Bekir Mete ile teknik direktör Hikmet Karaman karşılaşmadan sonra Trabzon'dan İstanbul'a gitti. Başkan Kalkavan ve yöneticiler uçağın pilotlarına futbolcuları Orhan Ovacıklı'nın formasını hediye etti.